Trânsito terá desvios para nova etapa de obras do Arroio Areia

Uma nova etapa da obra C1 de macrodrenagem do Arroio Areia começa nesta quarta-feira (23), para construção de galerias subterrâneas na rua Anita Garibaldi, entre as ruas Luiz Cosme e Desembargador José Bernardo de Medeiros. Para a continuidade dos trabalhos, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que, a partir das 9h de quarta-feira, a Anita Garibaldi ficará bloqueada para o trânsito de veículos entre as ruas Afonso Taunay e José Scutari.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen, os serviços da C1 na Anita Garibaldi têm andamento normal. “Iniciamos a obra em junho, e tem previsão de término para dezembro. Esta semana, temos uma nova etapa começando, que prevê novas mudanças no trânsito. Pedimos a compreensão da população quanto aos possíveis transtornos temporários, já que, depois de concluída, a obra trará benefícios permanentes com a melhoria da drenagem na região”, afirma. O investimento é de R$ 3.909.819,15.

Desvios e alterações de trânsito

– Sentido bairro-Centro: rua Luis Cosme, rua Atanásio Belmonte, rua Afonso Taunay, rua Anita Garibaldi.

– Sentido Centro-bairro (somente para acesso local à rua Garibaldi): rua Anita Garibaldi, rua Francisco Petuco, avenida Plínio Brasil Milano, rua Atanásio Belmonte, rua José Scutari, rua Anita Garibaldi.

– O trânsito de passagem da rua Anita Garibaldi em direção à rua João Wallig continua sendo desviado pela rua Marechal Andréa e pela avenida Nilo Peçanha.

– Sentido único na rua Afonso Taunay em direção à rua Anita Garibaldi.

– Reprogramação dos tempos do semáforo do cruzamento da rua Anita Garibaldi com Francisco Petuco.

– Proibição de estacionamento na rua Atanásio Belmonte, no trecho entre a Líbero Badaró e Afonso Taunay.

– Implantação de sentido duplo na rua Líbero Badaró, entre a rua Anita Garibaldi e a rua Atanásio Belmonte, para permitir o acesso local.

– Implantação de sentido duplo na rua Azevedo Sodré, entre a rua Anita Garibaldi e a rua Atanásio Belmonte, para permitir o acesso local.

Desvios de linhas de ônibus

As linhas 525 – Rio Branco/Anita/Iguatemi; B 51 – Parque/ Postão IAPI/Hospital Conceição e B 51.1 Parque/Hospital Conceição/ Postão IAPI terão os seguintes desvios:

Linha 525 – Rio Branco/Anita/Iguatemi: Centro-bairro inalterado.

Bairro/Centro: a partir da rua Atanásio Belmonte, haverá conversão à esquerda na rua Afonso Taunay, seguindo com o fluxo normal pelo itinerário atual.

Linha: B 51 – Parque/Postão IAPI/Hospital Conceição: mesmos itinerário da Linha 525.

Linha B 51.1 – sem alteração.

Desvios de linhas de lotação

Linhas 50.1 Auxiliadora/Padre Chagas/Anita e 50.11 Auxiliadora/Anita:

Sentido Centro/bairro: sem mudança de itinerário

Sentido bairro/Centro: mesmo itinerário da linha de ônibus 525

Macrodrenagem

As obras de ampliação do sistema de macrodrenagem do Arroio Areia têm investimento da União de R$ 107,2 milhões (incluindo a verba para trabalhos sociais e apoio à fiscalização). Foram iniciadas em junho de 2018, com a construção de um reservatório em concreto, na Praça Doutor Luis Francisco Guerra Blessmann. Em junho deste ano, foram iniciadas duas novas obras do conjunto – um reservatório, na Praça Lopes Trovão, e galerias subterrâneas na rua Anita Garibaldi.

Também está em andamento a obra F1, iniciada em agosto, para instalação de uma nova rede de drenagem, desde a avenida Plínio Brasil Milano, seguindo pela rua Cacequi e rua Veranópolis, até as proximidades da viela Santo André, na Zona Norte. Os recursos, a fundo perdido, são provenientes do Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais, o chamado PAC Prevenção, e têm uma contrapartida de R$ 1,3 milhão da prefeitura.