Transmissão de Brasil e Argentina em Porto Alegre terá ponto de coleta de doações para Campanha do Agasalho

O frio está cada vez mais intenso no Rio Grande do Sul nos últimos dias e, para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, receber uma doação de agasalho nesta época do ano torna-se ainda mais importante. Por este motivo, quem for assistir a transmissão do jogo Brasil contra a Argentina nesta terça-feira (2), no Anfiteatro Pôr do Sol, em Porto Alegre, poderá fazer uma doação para a Campanha do Agasalho do estado. O caminhão da Defesa Civil estará disponível hoje na Arena Nº 1 do local para arrecadação. Segundo o governo, desde o lançamento da campanha, já foram arrecadadas 777.257 mil peças, entre roupas, calçados e artigos de cama, mesa e banho. Só a Central de Doações da Defesa Civil, em Porto Alegre, recebeu 124.251 peças. A Região Metropolitana da capital e o interior contabilizam 653.006 itens doados.

Quem não vai comparecer à partida, mas deseja fazer sua contribuição, outros pontos de coletas estão disponíveis em tempo integral em todo o estado. A equipe de triagem da Defesa Civil reforça a necessidade de roupas e calçados infantis pois, do total de peças recolhidas até o momento, apenas 18% foram destinadas a esse público. Para facilitar o transporte de quem deseja fazer uma doação, foi feita uma parceria com o aplicativo 99 Pop. Ao utilizar o código “agasalho99” no serviço de viagens particulares, o usuário receberá um desconto de 20% nas corridas de ida e volta até o local de entrega das peças.

As doações da Campanha do Agasalho são destinadas a pessoas carentes em situação de vulnerabilidade social, idosos e vítimas de enchentes. Parte do que é arrecadado também é encaminhado para entidades que prestam assistência a refugiados haitianos e venezuelanos na serra gaúcha. Em Porto Alegre, a triagem e a distribuição do material são feitas na Central de Doações, enquanto que, no interior, esse trabalho é realizado pelas secretarias de Assistência Social dos municípios. Ao todo, 145 prefeituras e 11 entidades já foram beneficiadas com doações, mas 35 prefeituras e 53 entidades assistenciais ainda aguardam atendimento.

Onde doar

Hoje, no evento de transmissão do jogo Brasil x Argentina

Onde: Arena N° 1, no Anfiteatro Pôr do Sol, na orla do Guaíba, em Porto Alegre

Horário do evento: 16h

Show: Projota e Ultramen

Outros pontos de coleta

Central de Doações da Defesa Civil do RS (av. Borges de Medeiros, 1.501, térreo – Centro Administrativo do Estado, bairro Praia de Belas, Porto Alegre)

Coordenadorias regionais da Defesa Civil: Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas, Santo Ângelo, Uruguaiana, Caxias do Sul, Passo Fundo, Lajeado e Frederico Westphalen

Edifício-sede do Daer (av. Borges de Medeiros, 1.555, bairro Praia de Belas, Porto Alegre), assim como nas superintendências regionais

Farmácias São João

Panvel Farmácias

Praças de pedágio da EGR

Supermercados Zaffari

Todos os quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros

Unidades do SescRS

