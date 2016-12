Transparência Internacional elege a Operação Lava-Jato como a maior iniciativa contra a corrupção no mundo

A Operação Lava-Jato e seus procuradores foram escolhidos como a maior iniciativa contra a corrupção no mundo e receberam o prêmio do ano da entidade Transparência Internacional. O anúncio foi feito no sábado em um evento no Panamá, onde a organização destaca os esforços persistentes da Lava-Jato para acabar com a corrupção endêmica no Brasil. Para a entrega do prêmio, os procuradores brasileiros foram até o Panamá, com seus próprios recursos.

A entidade havia recebido 560 nomeações de iniciativas de combate à corrupção em todo o mundo, entre eles a investigação conduzida por jornalistas de todo o mundo sobre os Panama Papers. Mas optaram por dar aos brasileiros em um momento em que a tensão entre os poderes no Brasil aumenta e, para procuradores, o próprio esforço do grupo estaria ameaçado. Segundo a Transparência Internacional, 240 denúncias já foram feitas, com 118 condenações totalizando 1,2 mil anos de sentenças de prisão.

