Transparência na internet

O presidente da Comissão de Ética da Presidência da República, Mauro Menezes, quer dar mais transparência aos processos que tramitam no órgão. A ideia do advogado, não muito bem vista por setores governo, é disponibilizar o andamento das apurações no portal da Comissão. Atualmente, 11 ministros do presidente Michel Temer respondem a processos no órgão – dez deles (todos parlamentares) acusados de votar pelo impeachment em troca do cargo com motivações pessoais e políticas.

Cabeças em Salvador

Justo neste momento que saiu da toca uma “filhote” da Lava-Jato na cidade, alguns dos principais delegados da Polícia Federal estão em Salvador para um simpósio sobre combate à corrupção, entre eles os líderes da Operação baseada em Curitiba. O evento capitaneado pelo presidente da ADPF (Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal), Carlos Eduardo Sobral.

Autonomia

Aliás, a ADPF cobra do Ministério do Planejamento a confirmação dos concursos para delegados federais. Como revelou a Coluna, são mais de 400 vagas abertas na classe no País, e outros 400 vão se aposentar nos próximos três anos. A PEC (proposta de emenda à Constituição) 412, que tramita no Congresso, garante a autonomia orçamentária da PF para contratações e outros objetivos

TOC?

Amigos de João Dória, o prefeito eleito de SP, lembram sua queda pelo perfeccionismo – o que não se descarta um TOC. Certa vez ele interrompeu uma reunião de sua equipe do LIDE, deu a volta à mesa apenas para colocar uma cadeira no lugar.

O método

Para justificar sua persistência na série de candidaturas no Rio desde 2000, Marcelo Crivella conta aos próximos a estória de um garotinho que insistia com o padre para ajudar numa missa, até que o pároco deixou. “Um dia uma mocinha foi confessar e perguntou ao padre se deveria beijar o garoto diante da insistência dele”. O padre: sim!

Ou seja…

… Crivella queria insistir em seu nome junto ao eleitor. Se vai “beijar” o Poder, a conferir.

Defesa online

Marcelo Freixo soltou um interessante vídeo nas redes apresentando parte de sua equipe e currículos. Para mostrar que não tem porras-loucas no comitê como se fala nas ruas.

Bicadas

Caciques tucanos vão tentar apaziguar os ânimos entre o ex-governador Alberto Goldman e o prefeito eleito João Dória. Goldman mantém a visão de que “Dória comete um grave erro ao colocar o ‘político’ em contraposição ao ‘administrador’”.

500 páginas!

O advogado da ex-presidente Dilma, José Eduardo Cardozo, aposta a última cartada na sensibilidade da nova presidente do STF, Cármen Lúcia. A peça que pede a anulação do impeachment “tem todas as bases e argumentos ” para ir a plenário, diz Cardozo.

Segredos

Eduardo Cunha foi flagrado em Brasília numa rodinha com dois amigos aos cochichos. Quando um interlocutor aproximou-se descobriu o mega segredo: “O Flamengo é muito bom, mas o técnico é um pouco inexperiente e não substitui corretamente”.

Ferro velho

O terminal 1 do Aeroporto do Galeão continua uma bela porcaria. Feio, abafado, pouco espaço para circulação e ineficiente. As companhias aéreas também não ajudam. A reposição de bagagens demora até 45 minutos – quase uma ponte-aérea São Paulo-Rio.

Conciliador

A oposição ao governador Marconi Perillo (PSDB) em Goiás elegeu 44 prefeitos. Mas, acredite, todos com excelente relação com o Palácio das Esmeraldas. Mas nas 50 maiores cidades do Estado, a base marconista se deu melhor: elegeu 38 alcaides.

Ulysses é 100

Ulysses Guimarães completaria hoje 100 anos. O PMDB prepara comemorações, mesmo discretas, em todo o País. E não só o partido o rememora. Para o presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, o centenário de Ulysses é oportunidade para uma reflexão sobre o atual momento político do Brasil: “mais encontro e menos confronto”.

Ponto Final

“Vence o bom, perde o fraco, o omisso, o preguiçoso, o dorminhoco.” – Do empresário, publicitário e jornalista João Dória Júnior (PSDB-SP), eleito prefeito de São Paulo no primeiro turno.

