Transporte para GrÃªmio e Sport

A EPTC informa o esquema de trânsito e transporte para a partida entre Grêmio x Sport neste sábado (2), às 16h, na Arena. A linha Especial Futebol circulará com 10 ônibus, saindo do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, em direção ao estádio a partir das 14h. A região da Arena do Grêmio possui cinco linhas de ônibus e cinco de lotação. O serviço de táxi será reforçado.