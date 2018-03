Em razão do jogo entre Grêmio x São Paulo de Rio Grande, competição válida pelo Gauchão, nesta quarta-feira, com início às 21h45min na Arena, a EPTC informa que a linha Especial Futebol circulará com oito ônibus, saindo do Largo Glênio Peres, Centro Histórico, em direção ao estádio, a partir de duas horas antes da partida.

