A EPTC acionará um esquema especial de transporte para o jogo entre Inter e Atlético-PR, às 19h deste domingo no Beira-Rio. Os portões do estádio serão abertos às 17h, mesmo horário em que oito ônibus da linha “Futebol” sairão do Mercado Público (Centro Histórico). Outras 26 linhas regulares (incluindo seis lotações) que atendem a região pela avenida Padre Cacique serão reforçadas.

Deixe seu comentário: