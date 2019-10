Nesta quarta-feira (2) completam-se três anos da realização do referendo em que os colombianos rejeitaram o tratado de paz entre o governo e as Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) –o “não” venceu com 50,2% dos votos, mas o presidente do país na época, Juan Manuel Santos, assinou o tratado. Iván Duque, atual presidente, é ligado a grupos políticos que rejeitam o entendimento.

Deixe seu comentário: