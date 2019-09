Tratamentos antienvelhecimento com ozônio: conheça o novo queridinho das celebridades

A novidade em tratamento antienvelhecimento tem nome: ozonioterapia. O oxigênio tornou-se protagonista de tratamentos de beleza, com promessas de se atingir a tão desejada pele viçosa e jovial. Celebridades como Madonna, Jennifer Lopez, Kate Middleton e Cameron Diaz há anos são adeptas do tratamento com ozônio. O que acontece é que, com o passar do tempo, os níveis de oxigênio diminuem no nosso corpo e a consequência é o envelhecimento.

A Dra. Vivian Guerini, cirurgiã-dentista, especialista em saúde quântica e habilitada em ozonioterapia, explica ainda que quando inalamos agentes tóxicos do ar, como poluição, fumaça de cigarro etc., geramos um estresse celular e uma liberação de radicais livres que prejudicam o funcionamento celular de todo o corpo. Com o procedimento de ozonioterapia, o oxigênio é devolvido para o corpo, e as células se regeneram. “A promessa é um rosto mais luminoso, descansado e feliz”, conclui a doutora.

Deixe seu comentário: