Travessia do Museu Iberê Camargo ganha semáforo e região recebe obras de acessibilidade

Para dar mais segurança aos pedestres e minimizar o impacto na mobilidade, a Smim (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana) e a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) realizaram obras de acessibilidade e a implantação de uma travessia segura na região do Museu Iberê Camargo, na Zona Sul. A EPTC instalou um semáforo que será acionado – através de botoeira – a partir da necessidade de travessia. O equipamento estará sincronizado com outros semáforos da região e começa a operar nesta segunda-feira (4).

A Smim elaborou o projeto de acessibilidade para a travessia, que recebeu uma rampa com duas abas e um recorte de canteiro central (divisa entre a ciclovia e a avenida Padre Cacique), com sinalização de piso (FTP – Faixa de Travessia de Pedestres). “Tivemos a indicação do Ministério Público para que houvesse melhorias nas condições de acessibilidade e segurança para os pedestres que circulam no local. Iniciamos as obras de melhorias em setembro e estamos entregando aos usuários”, destaca o titular da Smim, Marcelo Gazen.

Locais turísticos como o museu, a orla do Guaíba e o complexo do Pontal do Guaíba atraem a presença de grande público e geram, desta forma, o aumento na demanda por travessias. “Junto à Fundação Iberê Camargo existe um estacionamento subterrâneo com passagem para pedestre, não acessível, que funciona somente de quarta-feira a domingo, entre 12h e 19h. Fora esses horários, não havia como atravessar em segurança no local”, explica o diretor técnico da EPTC, Marcelo Hansen.

Nova calçada

O entorno do Iberê Camargo também recebeu um novo passeio público, com serviços realizados pela Divisão de Conservação de Vias Urbanas da prefeitura, no trecho entre a Fundação Iberê Camargo e o Barra Shopping Sul, situado entre as avenidas Padre Cacique e Diário de Notícias. “Em continuidade ao passeio executado pela Fundação Iberê Camargo de aproximadamente 45 metros de extensão foram executados mais 250 metros de faixa acessível prolongando o trecho existente”, explica Gazen.