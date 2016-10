TRE-RS impugna candidatura de prefeito eleito em São Leopoldo

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) impugnou, na noite desta terça-feira (11), o registro da candidatura do prefeito eleito de São Leopoldo, Ary Vanazzi. O petista foi eleito em 2 de outubro com 33.850 votos.

Por 4 votos a 2, os juizes do TRE decidiram pela impugnação aceitando o recurso de três coligações que disputaram o último pleito. Eles alegavam a inelegibilidade de Vanazzi depois que ele foi condenado por improbidade administrativa. O candidato vai recorrer do resultado do julgamento no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a fim de que ele possa assumir em 1º de janeiro de 2017.

Se o TSE não julgar o recurso antes desta data, a defesa de Vanazzi pretende ingressar com medida judicial para garantir a posse do prefeito eleito até o julgamento do mérito da ação.

