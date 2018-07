O TRE-RJ decidiu que vai solicitar ao Tribunal Superior Eleitoral a requisição de apoio das forças federais para as Eleições 2018, com a finalidade de “garantir a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral”. O voto do presidente do TRE-RJ, desembargador Carlos Eduardo da Fonseca Passos foi acompanhado pelo colegiado, na sessão plenária dessa quarta-feira.

