Trecho duplicado da BR-116 é liberado para trânsito

Nesta quinta-feira (1º) foi liberado o trânsito do trecho de 15 quilômetros da BR-116, que estava em obras de duplicação há sete anos, entre Tapes e Camaquã, no Sul do Estado. O local, entre os kms 382 e 397, fica próximo à Ponte do Velhaco, no limite entre as duas cidades

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e transportes (Dnit), os dois sentidos da pista estão duplicados e liberados para tráfego de veículos. A sinalização da via está sendo realizada por equipes do Dnit, e o trânsito é fiscalizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O trecho liberado faz parte dos 47 quilômetros da via que devem ser inaugurados no dia 12 de agosto. A cerimônia deve contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

