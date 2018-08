Treinadora de cavalos fecha programação do Simvet/RS na Expointer

Na tarde de quinta-feira, 30 de agosto, o seminário do Sindicato dos Médicos Veterinários no Estado do Rio Grande do Sul (Simvet/RS), na Casa do Veterinário, recebeu a treinadora de cavalos Denise Bicca, que falou para um grupo de estudantes de veterinária e domadores de equinos. Desde a infância, Denise convive com cavalos e hoje se dedica à recuperação e diagnóstico de problemas de saúde daqueles que estão na equitação.

Segundo ela, ainda existem muitos erros no manejo do animal e conhecer o cavalo e sua forma de ser é fundamental para um bom relacionamento. Denise destaca algumas características que devem ser levadas em consideração na hora de conviver com os equinos, como adaptabilidade, versatilidade, flexibilidade, sociabilidade e generosidade. “O cavalo tem tendência à colaboração enquanto que o homem quer dominar e um cavalo feliz tem muito mais condições de ganhar uma prova que um animal maltratado ou mal compreendido. Esta compreensão ainda não é muito comum entre as pessoas que convivem com o universo equino”, observou.

O comprometimento com o bem estar do animal está associado ao conhecimento, por isso Denise argumenta que para mudar a cabeça daqueles que ainda não sabem respeitar o cavalo, será através da educação e informação. E este respeito não é humanizar o animal nem fazer interpretações rasas e emotivas, muito menos proliferar o ódio que as redes sociais muitas vezes pretendem. Ela alerta para os modismos sem informação adequada que não são comprovados cientificamente, como terapias que não têm comprovadas suas promessas.

Denise explica que todo o cuidado é pouco e a capacitação é crucial para a melhoria da qualidade de vida do cavalo, mas é necessário investimento. Segundo a experiência de Denise, ela afirma que o cavalo de freio evoluiu mais que o cavalo solto, porque há mais preocupação na formação dos profissionais. Sustentabilidade, habilidade e conhecimento é o que vai definir o sucesso com relação ao bem estar equino.

