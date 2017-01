Treino funcional é uma das atividades da agenda do SESC/RS no litoral

Perder gordura e adquirir massa muscular é uma das principais metas do treino funcional. Requisitado, é uma boa alternativa para alongar o corpo, definir a musculatura, trabalhar as articulações e obter equilíbrio. O Sistema Fecomércio-RS/Sesc, presente no Litoral Norte durante toda a temporada de verão, já aderiu o treino em sua agenda no stand de Atlântida.

O instrutor Daniel Aquino é o responsável pelas aulas que têm cerca de uma hora de duração. Pelo segundo ano consecutivo ele auxilia jovens e idosos. “Durante a aula são dadas 15 variações. O principal objetivo é manter-se saudável com a execução de uma atividade que não seja monótoma”, explica Aquino.

A corda é o único objeto utilizado no processo e serve para fazer agachamentos. A atividade é indicada para pessoas a partir dos seis anos de idade.

Comentários