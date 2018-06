Trem em homenagem a Hello Kitty

O Japão inaugurou nesta terça-feira (26) o novo trem de alta velocidade “Hello Kitty”, todo rosa e decorado com motivos da personagem mundialmente famosa, que começará a circular no sábado (30) em várias linhas da rede Shinkansen. Este trem especial circulará por três meses no trecho Osaka-Fukuoka. O trem também inclui um vagão-loja cheio de produtos da famosa personagem.