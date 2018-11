“Tremendo sucesso”, disse o presidente Donald Trump sobre as eleições legislativas nos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (07) que as eleições legislativas no país foram um “tremendo sucesso”. O comentário foi feito no Twitter, horas depois do fechamento das urnas, antes mesmo da apuração oficial. O resultado da eleição foi uma derrota parcial para o governo Trump, já que o partido Democrata perdeu maioria na Câmara, apesar de ter conquistado cadeiras no Senado.

O partido Democrata, adversário de Trump, conquistou maioria na Câmara dos Representantes pela primeira vez em oito anos. Os republicanos, no entanto, ampliaram a sua vantagem no Senado. As “midterms”, eleições de meio de mandato, são consideradas umas espécie de plebiscito sobre o governo. O pleito elegeu uma nova Câmara, renovou um terço do Senado, além de mais de 75% dos governos estaduais.

Até agora, os republicanos mantinham maioria nas duas Casas, o que facilitava a aprovação da agenda presidencial. Todas as 435 cadeiras da Câmara estavam em disputa, e um partido precisava de 218 eleitos para garantir a maioria. Para os democratas, isso significava ter que “roubar” 24 postos de seus adversários, o que eles conseguiram. No momento em que os democratas conseguiram 219, o Partido Republicano somava 193 deputados eleitos.

Com o domínio democrata na Câmara, os opositores de Trump também passarão a ocupar mais cargos nas comissões internas e prometem ampliar as investigações sobre seu governo. Na terça-feira, Trump permaneceu na Casa Branca, onde manteve reuniões com a sua equipe política para acompanhar o desenvolvimento das eleições legislativas no país.

Confira alguns destaques deste pleito: A democrata Alexandria Ocasio-Cortez, de Nova York, se tornou a mulher mais jovem a ser eleita para a Câmara, aos 29 anos. As democratas Ilhan Omar, de Minnesota, e Rashid Tlaib, de Michigan, se tornaram as primeiras mulheres muçulmanas eleitas para a Câmara. As democratas Deb Haaland, do Novo México, e Sharice Davids, de Kansas, são as primeiras mulheres de origem indígena a se elegerem para a Câmara. Em Mississippi, nenhum candidato obteve 50% dos votos na eleição especial para a segunda vaga do Senado, e uma nova votação será realizada em 27 de novembro.

Bernie Sanders, ex-pré-candidato à presidência, conquistou com facilidade seu terceiro mandato como senador por Vermont. O republicano Ted Cruz, ex-pré-candidato à presidência, manteve sua vaga no Senado em uma das mais acirradas disputas deste ano, ao vencer Beto O’Rourke.

Greg Pence, irmão mais velho do vice-presidente Mike Pence, foi eleito para a Câmara por Indiana. Jared Polis, do Partido Democrata, se tornou o primeiro governador abertamente gay dos Estados Unidos ao vencer a disputa em Colorado.

