Trend Store Senac: união do real com o digital na FBV

Por Isadora Aires

A Trend Store Senac é uma loja cheia de tecnologia: tem realidade virtual, provador inteligente – que detecta quais são as peças que o cliente está experimentando -, café com espuma que imita uma foto e até robô que dá boas vindas! A loja, que conta com quatro marcas – moda masculina, moda feminina, calçados e alimentação – está presente na 7ª Feira Brasileira do Varejo (FBV).

Para José Paulo da Rosa, diretor regional do Senac-RS, “a sociedade moderna é a sociedade digital”. “Hoje é extremamente comum que as pessoas pesquisem primeiro no mundo digital para quem sabe ir até uma loja física”, continua ele. Assim, a ideia da Trend Store é a mescla do “mundo digital com o mundo físico”.

Wesley Ribeiro, responsável técnico da loja, também frisou a importância dessa “jornada omnichannel”, que é a compra em diversos canais, podendo, inclusive, cruzar as comprar em ambientes físicos e virtuais – como é a ideia da Trend Store.

Confira alguns atrativos da loja

(Foto: O Sul) (Foto: O Sul) (Foto: O Sul)

Assista as entrevistas na íntegra:

