Greve em Porto Alegre: grupo de manifestantes e BM entram em confronto

Esta sexta-feira (14), está sendo marcada por uma greve geral no Brasil inteiro que se opõe à reforma da Previdência e aos cortes na Educação do governo de Jair Bolsonaro.

Em Porto Alegre, os protestos continuam. Após alguns atos isolados pela parte da manhã, um grande número de pessoas se reúne no centro da capital e os efeitos foram sentidos no trânsito da região, com diversas ruas interditadas.

Um grupo de manifestantes entrou em confronto com a polícia nesta noite, no entorno do Largo Zumbi dos Palmares. A Brigada Militar exigia a liberação da avenida Loureiro da Silva e aproximadamente 50 pessoas se negavam a desbloqueá-la. Após negociações, os policiais utilizaram, no mínimo, cinco bombas de efeito moral contra quem protestava no local. Na sequência, o trânsito na via foi restabelecido.

O Twitter da @EPTC_POA está atualizando sobre as alterações no trânsito devido aos protestos.

