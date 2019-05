Trensurb altera horário de funcionamento na noite deste domingo

O Trensurb deve operar com um intervalo maior entre suas viagens na noite deste domingo (26), das 19h30min até o fim das operações do dia, às 23h20. Nesse período, os trens circulam a cada 25 minutos.

O transporte vai circular por via única entre as estações Aeroporto e Fátima para que seja feita manutenção da via permanente do metrô nesse trecho. Na segunda-feira (27), conforme a Trensurb, as atividades devem ocorrer sem alterações.

