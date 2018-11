Trensurb divulga horários e intervalos para o feriado

A Trensurb informa que os intervalos entre trens no feriado desta quinta-feira (15) seguirão a tabela horária de domingos e feriados, com viagens de 15 em 15 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos – com exceção dos últimos trens da noite. Na sexta-feira (16), sábado (17) e domingo (18), a operação do metrô segue as tabelas horárias normais para cada dia.

