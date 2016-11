Trensurb não funcionará nesta sexta-feira, dia de protesto contra a PEC dos gastos, diz sindicato

Trabalhadores da Trensurb entrarão em greve nesta sexta-feira (25) em razão do Dia Nacional de Mobilizações e Paralisações, contra a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 55/2016 – que limita os gastos públicos por 20 anos.

Segundo o presidente do Sindimetrô-RS (Sindicato dos Metroviários do Rio Grande do Sul), Luís Henrique Chagas, o objetivo é que nenhum dos trens circule amanhã. Ele destacou que além da pauta em âmbito federal, a categoria se solidariza com os servidores estaduais contra o pacote de medidas apresentado pelo governador José Ivo Sartori, que prevê mudanças em regras do serviço público no RS e a extinção de fundações públicas.

Outra razão para que os trens não circulem é a falta de segurança. “Não iremos operar nenhum dos trens, até mesmo para resguardar a integridade física dos trabalhadores e dos usuários. Na última greve houve apedrejamento das composições”, observou.

