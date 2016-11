Trensurb paralisa atividades nesta sexta-feira

Metroviários anunciaram paralisação das atividades nesta sexta-feira (25) por conta do Dia Nacional de Mobilizações. Nenhum trem está circulando nesta manhã – nem nos horários de pico – 5h30min às 8h30min, e das 17h30min às 20h30min.

O ato faz parte de uma sequência de ações que vem sendo feitas em Porto Alegre contra a PEC 55 (Proposta de Emenda à Constituição), em Tramitação no Congresso, e também ao pacote de medidas anunciado nesta semana pelo governado do Rio Grande do Sul.

Na Capital, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informou que a circulação dos ônibus não foi afetada pelos atos previstos para esta sexta, e que por isso, os coletivos operam normalmente.

Um grupo de manifestantes, no entanto, bloqueia o cruzamento da Avenida Paulo Gama com a Avenida Osvaldo Aranha, sentido Bairro-Centro.

Por volta das 6h10min teve início um protesto em frente à Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), na Avenida Bento Gonçalves, bairro Agronomia, Zona Leste de Porto Alegre. Os manifestantes chegaram a atear fogo na via.

Comentários