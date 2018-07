Nesta quarta-feira (18), quando o Grêmio joga contra o Atlético-MG a partir das 21h45, na Arena – próxima à Estação Anchieta do metrô –, todas as estações da Trensurb fecham no horário normal – às 23h30 para Anchieta. A fim de atender o público na saída do jogo, a Estação Anchieta será reaberta por um período de 50 minutos a partir do encerramento da partida.

