Trensurb tem operação especial para jogo na arena hoje

Nesta quarta-feira (29), em razão do jogo do Grêmio contra o Juventuda, as 21h30 na Arena, a estação Anchieta permanecerá aberta até as 23h59, para atender o público na saída da partida. As demais estações da Trensurb encerrarão o funcionamento no horário normal.

Os trens prestarão o serviço de acordo com a procura, em ambos os sentidos, até a estação fechar. A empresa aconselha àqueles que têm certeza de que utilizarão o serviço a comprar a passagem antecipada, para facilitar e agilizar o retorno. As catracas do metrô aceitam os cartões de bilhetagem eletrônica SIM, e TRI e TEU.

