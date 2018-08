Nesta terça-feira (28), quando o Grêmio joga contra o Cruzeiro, às 21h45, na Arena, todas as estações da Trensurb fecham no horário normal – às 23h30 no caso de Anchieta, que será reaberta por um período de 50 minutos a partir do encerramento da partida. Os trens partirão conforme a demanda, em ambos os sentidos, até o fechamento da estação.

