Três assaltantes foram presos durante uma perseguição policial perto do aeroporto de Porto Alegre

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu três assaltantes após uma perseguição que iniciou na BR-116, em Porto Alegre, na tarde de quinta-feira (09). Os criminosos, que haviam assaltado uma residência, estavam em um Gol. Eles fugiram da abordagem policial na rodovia, dirigindo-se para a região do Aeroporto Internacional Salgado Filho.

Durante a perseguição na Zona Norte da Capital gaúcha, os bandidos provocaram um acidente de trânsito envolvendo outros dois veículos e foram abordados pelos agentes. No local do acidente, foram presos um homem de 23 anos e outro de 28 anos. Eles possuíam antecedentes por tráfico de drogas e roubo a pedestres.

O terceiro criminoso, que tentou fugiu correndo, foi capturado com apoio do helicóptero da PRF e de equipes da Brigada Militar. No veículo dos ladrões, foram localizados objetos roubados de uma casa.

Motorista embriagado

A PRF prendeu um condutor embriagado transitando em alta velocidade, na tarde de -feira, na BR-290, em São Gabriel, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Durante fiscalização com radar móvel, os policiais flagraram o motorista de um Doblô com placas de Bagé a 151 quilômetros por hora.

Ao abordarem o veículo, os agentes perceberam que o homem, de 51 anos, apresentava sinais de embriaguez. Ele realizou o teste do etilômetro, que apresentou o dobro do limite para que a embriaguez ao volante seja considerada crime.

Traficantes

Brigadianos do 15º Batalhão de Polícia Militar prenderam cinco criminosos e apreenderam três adolescentes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no bairro Berto Círio, em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na quinta-feira.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais abordaram os suspeitos. Com eles, foram apreendidas uma pistola, um revólver, um carregador, munições, 141 pedras de crack, porções de maconha e dinheiro.

