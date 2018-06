Três astronautas voltaram à Terra com a bola para o jogo de abertura da Copa do Mundo

Um russo, um japonês e um americano voltaram à Terra com uma bola de futebol que poderá ser usada na partida inaugural do Mundial da Rússia, informaram as autoridades espaciais russas. A cápsula Soyuz MS-07, transportando Anton Chkaplerov, Scott Tingle e Norishige Kanai, aterrissou perto da cidade de Khezkazgan, nas estepes do Cazaquistão.

Em um vídeo postado pela Roscosmos, a agência espacial russa, é possível ver Anton Chkaplerov e sua colega Oleg Artemiev jogando com uma bola Adidas Telstar 18 na Estação Espacial Internacional.

Segundo a agência russa TASS, a bola será usada na partida inaugural do Mundial entre Rússia e Arábia Saudita, apesar de a informação ainda não ter sido confirmada pela Fifa.

A ISS, um dos poucos exemplos de cooperação entre a Rússia e os Estados Unidos, está em órbita desde 1998.

Adversários do Brasil na Copa conseguem bons resultados em amistosos

Seleções do grupo E mostraram em campo que têm fôlego para disputar uma vaga nas oitavas de final. Enquanto a Costa Rica ganhou com facilidade, Suíça deixou claro que consegue resistir a ofensiva de um time forte como a Espanha.

Em clima de preparação para a Copa do Mundo, Brasil, Costa Rica e Suíça participaram de amistosos neste final de semana. As disputas começaram na segunda (28) e vão até dia 12 de junho. Ao todo, serão 58 confrontos envolvendo pelo menos uma das 32 seleções que disputarão o torneio.

Primeira adversária da Seleção Brasileira na disputa, a Suíça conseguiu segurar o empate em 1 a 1 contra a Espanha no Estádio de la Cerámica, casa do Villarreal.

Em jogo acirrado, os espanhóis tiveram maior posse de bola e controle no jogo, mas a equipe suíça encontrou espaço para marcar com Ricardo Rodriguez após falha de De Gea.

O último jogo da Suíça antes da Copa da Rússia será em casa no estádio Cornaredo contra o Japão na sexta (8).

Já a Costa Rica, segundo oponente do Brasil na competição, enfrentou a Irlanda no Norte em casa no Estádio Nacional, São José. O time venceu sem dificuldades e marcou 3 a 0 contra os irlandeses.

Dominando a partida de início ao fim, os responsáveis pela goleada foram Venegas, Campbell e Calvo.

Os costa-riquenhos ainda terão pela frente Inglaterra na quinta-feira (7), e Bélgica na segunda-feira (11).

Enquanto isso, Brasil teve um primeiro tempo apagado no estádio de Anfield, em Liverpool, contra a Croácia. A partida, que ficou em 2 a 0, teve retorno de Neymar aos gramados em grande estilo.

Depois de mudanças feitas na equipe no intervalo, a seleção voltou mais estruturada e conseguiu marcar dois gols com Neymar e Firmino.

O próximo amistoso da seleção brasileira será domingo (10), em Viena contra a Áustria, última partida antes do começo dos jogos.

