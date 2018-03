Três bandidos foram presos após fugirem de uma blitz da Operação Balada Segura e trocarem tiros com guardas municipais em Porto Alegre

Três criminosos entraram em confronto com agentes da Guarda Municipal depois de não obedecerem a ordem de parar em uma blitz da Operação Balada Segura, na madrugada desta quinta-feira (01), na avenida Benjamin Constant, no bairro Floresta, em Porto Alegre. Os homens estavam em uma caminhonete S10.

O motorista, além de não parar na blitz, ameaçou atropelar os agentes. Houve troca de tiros e a caminhonete acabou colidindo contra uma árvore. Um dos ocupantes do veículo foi baleado no braço e encaminhado para atendimento hospitalar sob custódia. Os outros dois foram levados para a 2° Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Roben Martins, no interior da caminhonete havia uma pistola Glock 9 milímetros, quatro carregadores com capacidade de 31 tiros, dois carregadores com capacidade de 16 tiros, 90 munições de 9 milímetros intactas, seis celulares, uma balança de precisão e dinheiro.

As ações da Balada Segura são realizadas de forma integrada com a Guarda Municipal, Detran-RS (Departamento Estadual de Trânsito), Brigada Militar e EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

