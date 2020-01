Notas Brasil Três crianças morrem em incêndio em casa em Paraty

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

Três crianças morreram em um incêndio dentro de uma casa na manhã desta sexta-feira (24) em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. As vítimas são irmãos com idades entre quatro e sete anos. As informações são do Corpo de Bombeiros. A principal suspeita era de que o incêndio tenha sido criminoso.

