Três crianças foram baleadas na noite de domingo (10) em uma praça pública no Bairro Passaré, em Fortaleza (CE). Segundo a polícia, as vítimas são dois meninos e uma menina, que estavam brincando no local, quando um homem passou em uma motocicleta e efetuou os disparos. As crianças têm 8, 9 e 12 anos. O estado de saúde das crianças não foi divulgado.