Três criminosos agridem e roubam vigia, de 53 anos, em Caxias do Sul

Durante uma tentativa de assalto, três indivíduos agrediram fisicamente um vigia, de 53 anos, no centro de Caxias do Sul. De acordo com o depoimento da vítima, ele teria sido abordado enquanto caminhava pela rua Flores da Cunha, e, ao tentar se defender, foi arremessado no chão e atacado com socos e pontapés. Com a agressão, ele ficou lesionado no rosto.

Os criminosos conseguiram roubar o celular, as chaves da empresa onde o homem trabalha e da sua residência. Ainda foi levada uma bolsa de academia onde estava a carteira de habilitação, cartões bancários, três anéis de ouro e um tênis. A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) investiga o caso.