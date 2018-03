Três criminosos são presos em desmanche de veículos na Zona Norte de Porto Alegre

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na quarta-feira (28), três criminosos em um desmanche clandestino de veículos no bairro Cristo Redentor, na Zona Norte de Porto Alegre.

Os agentes receberam a informação de que um Audi Q3, roubado no dia anterior na Vila Jardim, estava sendo desmanchado por alguns homens no local. Além desse veículo, peças de outros quatro em situação de roubo foram encontradas no interior do depósito onde funcionava o desmanche.

Foram presos três homens de 20, 30 anos e 50 anos. Os dois últimos já tinham antecedentes criminais. Segundo os delegados Adriano Nonnenmacher e Marco Guns, as ações da Delegacia de Repressão ao Roubo de Veículos voltadas a identificar e fechar pavilhões clandestinos que servem para desmanche de veículos são essenciais para o efetivo combate ao roubo de carros na Capital.

Deixe seu comentário: