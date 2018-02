Três dos melhores violinistas de 7 cordas da atualidade se reúnem para uma apresentação inédita

Na última quarta-feira de fevereiro, dia 28, às 19h, o Santander Cultural recebe João Camarero, Rogério Caetano e Gian Corrêa. Três dos maiores violinistas de 7 cordas da atualidade se reúnem para uma apresentação inédita e exclusiva, no grande hall da unidade de cultura do Santander em Porto Alegre.

Apontado pela crítica como um dos principais nomes da nova geração do violão brasileiro, João Camarero lançou em 2016, CD homônimo, primeiro disco solo de sua carreira. Se apresentou em diversos países como Japão, França, Alemanha, Itália, Bélgica e EUA; tocou ao lado de grandes nomes da música, como Altamiro Carrilho, Leny Andrade, Yamandu Costa, Zélia Duncan, Danilo Caymmi, Cristina Buarque, Ademilde Fonseca, Agnaldo Rayol, entre outros e como compositor, tem parcerias com grandes nomes da música popular brasileira, como Paulo César Pinheiro e Cristóvão Bastos. Já participou da gravação de mais de trinta discos, como músico, arranjador ou diretor musical.

O goiano Rogério Caetano é violonista, arranjador, produtor musical e compositor. Possui um método destinado ao instrumento e uma discografia com 7 álbuns, três indicados ao Prêmio da Música Brasileira (2007/2013/2016), sendo premiado em 2016. Em 2015, foi premiado no Independent Music Awards (IMA) e, em 2017, no Prêmio Profissionais da Música. Já gravou com artistas como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Beth Carvalho, Caetano Veloso, Monarco, Dona Ivone Lara, Maria Bethânia, Nana Caymmi, Ivan Lins, entre outros.

Gian Correa é violonista, compositor, arranjador e produtor musical. Tem dois discos lançados, elogiados pelos principais críticos do País e já circulou com seus projetos de música instrumental por palcos da Holanda, Espanha, França, Israel e Russia. Participou de inúmeras gravações com grupos de choro e com artistas como Zeca Baleiro, Gilberto Gil, Tom Zé, e Nelson Sargento, entre outros.

Serviço:

DIA SEMANA HORA LOCAL ATRAÇÃO INGRESSO 28/02 QUARTA 19H GRANDE HALL Show com JOÃO CAMARERO, ROGÉRIO CAETANO e GIAN CORRÊA R$ 12,00 CHORO

Santander Cultural (Rua Sete de Setembro, 1028, Centro Histórico, Porto Alegre)

Telefone: 51 3287.5500

www.santandercultural.com.br

Horário de funcionamento

Terças-feiras a sábado, 10h às 19h

Domingos, 13h às 19h

Bilheteria: terças-feiras a domingo, 14h às 19h

Não abre segundas-feiras e feriados

Deixe seu comentário: