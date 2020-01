Mundo Três foguetes atingem embaixada dos Estados Unidos em Bagdá

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2020

Três foguetes atingiram a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá neste domingo (26), de acordo com uma fonte de segurança à agência de notícias AFP, que também relatou a queda de outro míssil em um café próximo ao local.

As forças de segurança não relataram vítimas no primeiro momento. A embaixada está localizada na Zona Verde de Alta Segurança de Bagdá, local regularmente alvo de ataques com foguetes nos últimos meses.

Mais cedo, as forças de segurança do Iraque confirmaram a informação de que vários foguetes caíram próximo à representação diplomática americana na capital do Iraque, sem deixar vítimas.

Jornalistas ouviram explosões vindas da margem ocidental do rio Tigre, onde está localizada a maioria das embaixadas estrangeiras na cidade, além de inúmeras instituições oficiais.

O ataque ocorre dois dias após milhares de pessoas se concentrarem em Bagdá em resposta a um pedido do clérigo populista Moqtada Sadr para exigir a expulsão de tropas americanas do Iraque.

A presença militar dos EUA tem sido alvo de grande debate no país desde que um ataque dos EUA matou o general iraniano Qassim Soleimani e um comandante iraquiano perto do aeroporto de Bagdá em 3 de janeiro. O ataque deste domingo foi o último de uma série realizada com foguetes neste mês contra a Zona Verde, onde também está localizado o Parlamento iraquiano.

