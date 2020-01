Mundo Três foguetes atingem regiões do Iraque neste domingo, próximo a embaixada dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2020

Dizendo "morte à América" e queimando bandeiras dos EUA, manifestantes estão em luto pelo general. Foto: Reprodução Dizendo "morte à América" e queimando bandeiras dos EUA, manifestantes estão em luto pelo general. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Três foguetes atingiram regiões do Iraque neste domingo (5), segundo as Forças Armadas locais.

Dois caíram na Zona Verde de Bagdá. Trata-se de uma área fortificada que abriga a embaixada dos Estados Unidos e outras representações diplomáticas. Sirenes foram acionadas no local.

O terceiro foguete atingiu o bairro de Jadryia, vizinho à Zona Verde.

Segundo a agência Reuters, seis pessoas ficaram feridas.

No sábado (4), as duas regiões também foram bombardeadas. Além delas, também foi atingida a base aérea de Balad, a 80 km de Bagdá, que pertence ao Iraque, mas abriga forças norte-americanas. Ninguém morreu.

Escalada de tensão

A escalada recente de tensão entre EUA e Irã começou quando milícias apoiadas pelos iranianos dispararam mísseis contra uma base militar no Iraque. Os EUA responderam com bombardeios que deixaram 24 mortos em 29 de dezembro.

No dia 31 de dezembro, membros milícias iraquianas apoiadas pelo Irã invadiram o perímetro da embaixada dos EUA em Bagdá. Na ocasião, Trump acusou os iranianos de estarem por trás dos protestos.

A embaixada ficou sitiada por pouco mais de 24 horas. Os líderes das milícias pediram para que ela fosse liberada na quinta-feira (2), e a ordem foi imediatamente cumprida.

No dia 2 de janeiro, os EUA executaram o ataque por drones pela noite no aeroporto de Bagdá, no Iraque, que matou Qassem Soleimani, chefe de uma unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã e um dos homens mais poderosos do país.

Voltar Todas de Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário