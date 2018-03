Três foragidos são recapturados com mais de 21 mil reais em dinheiro em Novo Hamburgo

Três homens foragidos por tráfico de drogas foram presos na sexta-feira (16) no Morro da Formiga, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. A ação da 1ª Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo, com apoio da Brigada Militar, ainda resultou na apreensão de mais de 21 mil reais em dinheiro e 26 pedras de crack.

Segundo o delegado Tarcísio Kaltbach, “o referido Morro abriga foragidos, mandantes de crimes e diversos autores de delitos de tráfico de drogas, roubos a estabelecimentos comerciais e a pedestre, inclusive ameaças a policiais civis”.

Deixe seu comentário: