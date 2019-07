Três gaúchos estão na fase final do Programa CNA Jovem com capacitação do SENAR

A última etapa do Programa CNA Jovem se aproxima e o encontro para a reta final inicia amanhã (5) e vai até domingo (7), em Brasília. O Rio Grande do Sul conta com três jovens para essa última etapa: Natacha Gonzales Lüttjohann, Edilberto Teixeira Farinha e Paula Paiva Hofmeister. Os gaúchos vão apresentar um projeto que deve viabilizar energia a limpa no campo.

O CNA Jovem é uma atividade da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, que por meio de capacitações do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), busca encontrar potenciais de liderança na juventude rural. A cada encontro, há um desafio para que desenvolvam e assumam de modo progressivo o protagonismo nas áreas institucional, sindical, político-partidária, educacional e empresarial.

O Programa CNA Jovem envolveu, até o momento, 61 jovens de 21 estados diferentes e promoveu ainda diversas atividades com o intuito de estimular habilidades de liderança e criar novas ideias para o desenvolvimento de projetos que solucionem os problemas do meio rural. Uma das atividades que os jovens participaram foi na Vila Madalena, em São Paulo, onde tiveram que escutar moradores do bairro. “Onde o agronegócio estava mais presente no seu dia a dia?” e “Qual a sua opinião sobre ele?” foram algumas das perguntas. Segundo o trio gaúcho, um número significativo de entrevistados não tinham conhecimento sobre as perguntas e a realidade do setor rural.

