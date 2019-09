Três homens são mortos em intervalo de nove horas em Caxias do Sul

Três homens foram mortos em menos de nove horas em Caxias do Sul, na Serra gaúcha. Os crimes aconteceram entre a noite dessa quinta-feira (19) e a manhã desta sexta (20). A Polícia Civil vai investigar os casos.

A primeira morte aconteceu na Rua dos Apicultores, no bairro Belo Horizonte, por volta das 20h. Quatro homens armados chegaram em um veículo e disparam contra um mercado. Três homens acabaram atingidos e foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Norte. A ação resultou na morte do jovem Vagner Ferreira Gomes, de 20 anos, que não aguentou os ferimentos e morreu. As outras duas pessoas seguem internadas no local.

A outra vítima foi morta na rua Manoel Pedrotti, no bairro Campos da Serra, perto das 23h. Ele foi identificado como Leandro Sidnei Pires, de 37 anos. Pedrotti levou mais de cinco tiros e foi encontrado pela polícia no portão de um condomínio. De acordo com os policiais, existem câmeras de segurança pelo local, que podem facilitar as investigações.

A terceira morte aconteceu por volta das 5h na rua Carolina Amância Soares, no bairro Reolon. Bruno Marques Antunes, de 22 anos, foi assassinado quando chegava em um bar. Conforme o dono do estabelecimento, homens em um carro passaram pelo local e fizeram disparos de arma de fogo contra o rapaz. Ele foi atingido por pelo menos oito tiros.

