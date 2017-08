Três homens foram mortos a tiros em um bar, na noite de sexta-feira (25), no bairro Intersul, em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, segundo a Brigada Militar. Outras duas pessoas, entre elas uma menina de 11 anos, ficaram feridas.

Os disparos foram efetuados por três bandidos enquanto outro ficou na frente do estabelecimento, segundo a Brigada Militar. Os assassinos chegaram no local em um Gol. Ninguém foi preso. As mortes estariam ligadas ao tráfico de drogas.

