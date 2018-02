Na tarde desta quinta-feira (15), a Polícia Civil gaúcha, em uma ação conjunta da Delegacia de Polícia de Santiago com a Brigada Militar, durante cumprimento de mandado de prisão, prendeu três indivíduos suspeitos da autoria do homicídio ocorrido no dia 5 de fevereiro no bairro Ana Bonato.

