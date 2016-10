Três meses após atentado em Nice, França homenageia vítimas

Três meses após o atentado que matou mais de 80 pessoas em Nice no dia 14 de julho, o presidente da França, François Hollande, políticos e familiares prestaram uma homenagem às vítimas neste sábado (15). A homenagem aconteceu na Colina del Castillo, no local é possível ver o Passeio dos Ingleses, palco do atentado. Os familiares das vítimas não quiseram realizar a cerimônia no local por respeito aos mortos.

Uma mulher que perdeu seis familiares no atentado leu um discurso em nome das vítimas, pedindo para mantê-las na lembrança. Várias vidas mutiladas “por um suicida que atuava em nome de uma religião que não era a sua”, afirmou a mulher, em referência a Mohammed Bouhlel. Ele entrou com um caminhão no Passeio dos Ingleses, em Nice, pouco depois do final dos tradicionais fogos de artifícios da festa nacional gala e atropelou diversas pessoas de entre as 30 mil que estavam no local.

As autoridades de Nice acusam o Executivo de não ter tomado as medidas necessárias para proteger a região, o que resultou em uma dura polêmica. Durante uma homenagem que aconteceu em Nice, quatro dias depois do atentado, os cidadãos vaiaram o primeiro-ministro Manuel Valls. No entanto neste sábado, Valls não esteve na homenagem, ao contrário de boa parte dos membros do governo e das principais figuras da oposição. (AG)

