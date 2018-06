Três mulheres morreram em um acidente em Caçapava do Sul

Três mulheres morreram na madrugada deste domingo (24) em um acidente de carro na BR-290 em Caçapava do Sul, na Região Central do Estado.

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), por volta da 0h30min, a motorista de um veículo Honda HRV perdeu o controle do carro e saiu da pista no quilômetro 297. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Os nomes das vítimas não foram divulgados. Ainda não há informações sobre envolvimento de outros veículos na ocorrência. O trânsito não chegou a ser bloqueado no local.

