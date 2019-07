Três pessoas morrem de gripe no RS

Chega a 12 o número de mortes por gripe no Rio Grande do sul, mais três óbitos foram registrados. Um bebê e dois idosos foram as vítimas mais recentes. A criança, um menino de cinco meses, de Capão do Leão, não tinha sido vacinada, já que não há recomendação para isso antes dos seis meses de vida. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, é a segunda morte do ano envolvendo bebês.

Entre os dois idosos mortos, um deles, de 74 anos, residente de Três Coroas, tinha histórico de doença cardiovascular crônica e diabetes. A vítima também se contaminou com o H1N1. Outro idoso, de 62 anos, sem histórico de doenças, morreu após complicação do vírus em Pinhal da Serra.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (3) pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), o total de mortes em decorrência da gripe ainda é bem menor que o índice de 2018, quando, nessa mesma época do ano, 33 pessoas haviam falecido.

