Três pessoas morreram após um carro colidir contra um caminhão que estava atravessado na BR-386, no município gaúcho de Victor Graeff

Três pessoas morreram em um acidente, na noite de quarta-feira, (28), no quilômetro 206 da BR-386, em Victor Graeff, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), por volta das 22h, o condutor de um caminhão de Montenegro, carregado com placas de MDF, seguia no sentido Capital-interior, quando o veículo teve uma pane mecânica e ficou atravessado na estrada, ocupando os dois sentidos da rodovia.

O motorista de um Toyota Corolla, com placas de Campo Bom, que vinha também no sentido Capital-interior, acabou colidindo contra o caminhão. As três pessoas que estavam o no carro – um homem de 41 anos, uma adolescente de 13 e uma mulher de 38 anos – morreram no local.

O motorista do caminhão, de 52 anos, sofreu apenas lesões leves e foi encaminhado para receber atendimento médico. As equipes de socorro tiveram dificuldade para chegar até o Corolla, pois o reboque do caminhão estava pendendo sobre o automóvel, com risco de cair. O trânsito ficou totalmente bloqueado na região e foi liberado no começo da manhã desta quinta-feira (29).

