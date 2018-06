Três pessoas morreram e seis ficaram feridas em um acidente envolvendo carros e caminhões na BR-101, no litoral gaúcho

Três pessoas morreram e seis ficaram feridas em um acidente envolvendo cinco veículos leves e três caminhões na BR-101, entre Osório e Maquiné, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a tragédia ocorreu na noite de terça-feira (26), quando uma carreta saiu de pista e, ao adentrar o canteiro central, lançou detritos na pista contrária.

Os objetos atingiram uma Fiat Strada. O condutor perdeu o controle do veículo, atravessou o canteiro central e parou na faixa da esquerda no sentido Osório-Torres. Dois frentistas de um posto de combustíveis localizado na estrada e o motorista de um Ford Ka foram ajudar os acidentados. Também pararam no local outro carro, um táxi e um furgão.

Então, conforme a PRF, uma carreta que vinha de Torres atingiu o furgão, empurrando-o contra a traseira de uma terceira carreta. Depois, o caminhão atingiu os demais veículos que estavam no local e os pedestres que tentavam auxiliar.

As vítimas fatais são o motorista de um dos carros, o carona de outro e um menino de 5 anos. A criança era passageira do furgão e morreu no Hospital de Capão da Canoa. Entre os feridos, dois tiveram lesões graves. Os dois frentistas, uma passageira do furgão e o condutor de um dos carros sofreram ferimentos leves. O trânsito foi interrompido por algumas horas no trecho da rodovia federal onde ocorreu a tragédia.