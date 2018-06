Três pessoas morreram em um acidente envolvendo dois automóveis em São José do Herval

Três pessoas morreram na noite de sábado (09), por volta das 22h40min, no km 275,6 da BR-386 em São José do Herval, no Vale do Taquari, em um acidente envolvendo dois automóveis, conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

O motorista de um VW Bora, com placas de Pouso Novo, deslocava-se no sentido interior-Capital quando perdeu o controle do veículo derrapando, girando o automóvel e invadindo a faixa contrária. O motorista de um VW Gol, com placas de Carazinho, que transitava no sentido Capital-interior colidiu na lateral direita do Bora, permanecendo os veículos imobilizados sobre a faixa de rolamento.

Da colisão, resultaram em óbito no local dois ocupantes do Bora: O motorista, de 36 anos morador de Pouso Novo, e o passageiro de 15 anos, filho do motorista e também morador de Pouso Novo.

Ficaram gravemente feridos os passageiros do Bora, um homem de 35 anos morador de São José do Herval, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital de São José do Herval após ser socorrido além de outro morador de São José do Herval de 33 anos encaminhado ao Hospital de Soledade.

Também ficou gravemente ferido o condutor do automóvel Gol, morador de Carazinho de 46 anos, socorrido ao hospital de Soledade pela ambulância da secretaria da saúde de São José do Herval.

Conforme apurado pela equipe, os ocupantes do VW Bora teriam participado de um jogo de futebol em Fontoura Xavier e retornavam para São José do Herval e Pouso Novo. O motorista do VW Gol retornava do trabalho para Carazinho, onde reside.

