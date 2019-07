Três pessoas são encontradas mortas dentro de casa no bairro Jardim Botânico

Durante a madrugada desta terça-feira (23), três pessoas foram mortas dentro de uma casa na Rua Secundária, no bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar (BM), o caso está sendo tratado como execução. As vítimas foram identificadas como Karyne Oliveira Silva, de 32 anos, Paulo Ricardo Lima de Oliveira, 32, e Pablo Nunes Almeida, 22.

Segundo informações preliminares, Pablo teria sido amarrado pelos criminosos, obrigado a entrar em um veículo e indicar o local onde Karyne e Paulo moravam. O grupo invadiu a casa e executou o trio.

O triplo homicídio pode ter relação com um corpo encontrado por volta da meia-noite desta terça na Rua Comendador Eduardo Secco, no bairro Jardim Carvalho, próximo da residência. O calibre das armas utilizadas nas duas ocorrências é o mesmo.

