Três pessoas são feitas reféns em Candelária

Um casal e um vizinho foram feitos reféns durante um assalto na manhã desta terça-feira em Linha Travessa, em Candelária, no Vale do Rio Pardo. Antes do crime, o grupo ateou fogo em um galpão que armazenava fumo. Três homens chegaram por volta das 8h, renderam as três pessoas e as amarraram a uma árvore. Eles levaram dinheiro, telefones celulares e uma motocicleta, na qual fugiram.

