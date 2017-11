Três porta-aviões dos Estados Unidos participam de exercício naval com a Coreia do Sul

Ao mesmo tempo em que o governo da Coreia do Norte afirmou que o presidente dos EUA, Donald

Trump, é “um destruidor” e tem pedido pela guerra na península coreana, sete navios de guerra sulcoreanos se somaram a três porta-aviões americanos nesse sábado, em uma incomum demonstração de força naval.

Em exercícios programados para quatro dias no Pacífico ocidental, participam os porta-aviões Ronald Reagan, Nimitz e Theodore Roosevelt e sete navios da Coreia do Sul, incluindo três destróieres, informou o Ministério da Defesa em Seul.

É o primeiro exercício envolvendo três porta-aviões em uma década. “O exercício está destinado a melhorar a dissuasão contra as ameaças nuclear e de mísseis da Coreia do Norte e a mostrar nossa capacidade para deter qualquer ato de provocação”, informou um porta-voz ministerial.

As embarcações americanas farão exercícios aéreos, de vigilância no mar, treinamento de combate aéreo defensivo e outras operações de treinamento, indicou a Marinha. Antes da divulgação dos exercícios, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte dissera que “Trump, durante sua visita [à Ásia], revelou sua verdadeira natureza como destruidor da paz e estabilidade

mundiais e pediu uma guerra nuclear na península coreana.

Em um discurso ao Parlamento sul-coreano na quarta-feira, o presidente Trump advertiu a Coreia do Norte a não subestimar os Estados Unidos, mas prometeu ao líder norte-coreano, Kim Jong-un, um “futuro melhor” caso desista das ambições nucleares.

O porta-voz norte-coreano informou que nada impediria Pyongyang de prosseguir seu programa de armas nucleares. No final de setembro, bombardeiros norte-americanos já tinha realizado exercícios perto da costa norte-coreana.

EUA e China

Os líderes da Coreia do Sul e da China concordaram em administrar a segurança da península da Coreia de maneira estável e resolver as tensões em relação à Coreia do Norte pacificamente, disse o gabinete da presidência sul-coreana.

Para isso, os dois países reforçarão discussões estratégicas em todos os níveis, disse o porta-voz da presidência Yoon Young-chan no Vietnã, onde houve uma reunião entre o presidente sul-coreano Moon Jae-in e o chinês Xi Jinping.

Xi disse a Moon que encoraja a Coreia do Sul a retomar o diálogo com a Coreia do Norte e voltar a negociar uma reconciliação e a desnuclearização, segundo a agência de notícias estatal Xinhua.

A tensão na península da Coreia cresceu no mês passado, após o líder norte-coreano Kim Jong Un e o presidente americano Donald Trump trocarem ameaças bélicas e insultos em torno do programa de desenvolvimento de mísseis e de armas nucleares.

A China tem sido pressionada pela Coreia do Sul e pelos Estados Unidos a desempenhar um papel mais ativo para frear as ambições nucleares e balísticas da Coreia do Norte.

Pequim afirma que está cumprindo com as sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e fazendo tudo que pode para frear as ações provocativas da Coreia do Norte.

Deixe seu comentário: